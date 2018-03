[Fotos] La fotògrafa de Nelson Mandela immortalitza Puigdemont com un ''home valent'' el dia que va renunciar a la investidura

A la descripció de les fotografies Edelstein defineix Puigdemont com "l'home valent que s'enfronta al govern espanyol". A més, al retrat del president en blanc i negre -publicat fa poques hores- apunta: "sessió ràpida de retrat amb l'expresident català, Carles Puigdemont, exiliat". I recorda que el mateix dia el president va anunciar que "portarien la lluita" al comitè de drets humans de l'ONU.Les fotografies de Jillian Edelstein han estat publicades a publicacions tan importants com 'The New York Times' o 'Time'; però -sobretot- és coneguda per realitzar un dels retrats més icònics del polític sud-africà i líder emblemàtic de la lluita contra l'apartheid, Nelson Mandela. També ha col·laborat amb UNICEF i va documentar oficialment els Jocs Olímpics de Londres 2012. Edelstein compta amb dos dels premis més prestigiosos del món de la fotografia: el Visa d’Or de Perpinyà o el Photo World Press Photo en la categoria de retrat.