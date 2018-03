Un llibre per nens venera Juan Carlos I ''el hombre que nos trajo la libertad''

Última actualització Dilluns, 5 de març de 2018 20:30 h

"El Rey también fue un niño" un llibre d'aberrant adoctrinament

Gerard Sesé @gerardsese | Es pot comparar aquest llibre per a infants titulat "El Rey también fue un niño" amb l'InfoK? No. Malgrat el programa infantil de TV3 hagi estat acusat d'adoctrinar, és el llibre esmentat el que és un clar exemple d'adoctrinament i que posa els pèls de punta. Un llibre que ja va per la segona edició.

Vamos a contarte la historia de un niño que, aún sabiendo que habría de ser Rey, quiso ser como todos los demás niños. Queremos que al terminar de leer este cuento te sientas tan amigo de Su Majestad, El Rey, como él lo es de todos nosotros".







Ahora TV3 adoctrinando también con libros... pic.twitter.com/4uUAX8VZAu — NO-DO Digital (@abcespanya) 4 de març de 2018

Escrit l'any 1995 per Alejandro Capuano Tomey i Victoria Mendo Ripoll i publicat per l'editorial Punto Infantil, intenta explicar les bondats del rei emèrit espanyol Borbó i com era quan volia ser nen. De fet, a la introducció del llibre ja es veu per on van els trets:"En algunos países los reyes sólo existen en los cuentos. Quienes vivimos en España tenemos la suerte de tener a Don JuanCarlos I, un rey de verdad. Quizá por eso, aquí es más fácil ver las ilusiones convertidas en realidad. Hemos escrito este cuento para que conozcas la infancia de nuestro Rey, un hombre que nos trajo algo tan maravilloso que, para algunos países del mundo, todavía es una ilusión: LA LIBERTAD.