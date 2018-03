'El Mundo' reitera que el 'procés' va néixer per tapar el cas del 3%

Última actualització Dimarts, 6 de març de 2018 10:00 h

El diari assegura que els Mossos pretenien destruir uns documents que la Policia Nacional ha recuperat

Redacció | Els agents de la informació de la Policia Nacional han aconseguit recuperar un document dels que suposadament els Mossos d'Esquadra anaven a destruir, amb data del 12 d'octubre de 2012. Així ho recull aquest dimarts El Mundo, tot i que no és la primera vegada que afirmen que el 'procés' va néixer per tapar el cas del 3%.

Segons detalla l'escrit dirigit a la magistrada es tracta "de les gestions que es practiquen sobre les estructures de cobertura dissenyades i muntades des de fa anys per certs dirigents de CDC i d'Unió, per camuflar suborns i comissions".

La Policia assegura que a la nota que els Mossos suposadament anaven a destruir s'exposa l'"inici d'un hipotètic pla independentista que va néixer d'una reunió celebrada el 25 de novembre de 2011, a la qual van assistir els màxims dirigents de la CDC" d'aleshores. "Posteriorment es va celebrar una altra reunió --a finals de desembre del mateix any--". I la nota continua: "a la qual hi eren també els fills de l'expresident Jordi Pujol (Jordi, Oriol i Josep)".



El cas del 3% i el de les ITV

Suposadament i segons afirma el diari, del resultat d'aquests contactes en van ser informades "un grup de contactes propers als cercles empresarials, econòmics i de la comunicació". El Mundo recull que des de la família dels Pujol s'assegura que aquesta reunió no va existir, i afegeixen que no entenen per què la policia els inclou en un informe.

A l'informe presentat consta que "CDC pretenia ocultar tot l'entramat de pagaments per comissions dels denominats cas del 3% i del cas de les ITV. Aquest procés iniciat per CDC tenia com a prioritat teixir aliances amb la patronal Fermcat, amb destacats membres de la Judicatura i de la Fiscalia". Apuntava també i amb especial atenció a l'"església i a partits polítics com el PNB".



Aquesta no és la primera vegada però que El Mundo insisteix amb aquesta teoria. De fet, no és la primera vegada que atribueixen l'inici del 'procés' al cas del 3%. Un altre exemple, el trobem amb els atemptats de l'11M a Madrid , que es van agafar in eternis a l'opinió d'un testimoni del judici per remarcar que els atemptats els havia organitzat ETA i no la cèl·lula jihadista, com finalment va revelar la investigació policial.

