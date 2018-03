El Gobierno té la intenció de perpetuar el 155 fins al mes de maig

Última actualització Dimarts, 6 de març de 2018 11:30 h

Santamaría: "S'ha de seguir treballant uns mesos més" a Catalunya

11 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | "Heu de seguir, no serà tan fàcil que hi hagi govern". Aquest és el missatge que van rebre diversos directors i secretaris generals del Gobierno enviats a Catalunya arran del 155 la setmana passada després de conèixer la candidatura de Jordi Sànchez.

Segons publica El Confidencial Digital, el Gobierno preveu perpetuar el 155 fins al mes de maig. "S'ha de seguir treballant a Catalunya" ha sentenciat la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.



Malgrat l'anunci del ple d'investidura de Torrent, la Moncloa té clar que Catalunya no serà governable les pròximes setmanes perquè "el candidat està a la presó i ja estan anunciant recursos en el jutjat i possibles successors", asseguren fonts del Gobierno al diari citat. "Tardarem a tornar a la normalitat", sentencien.



El Confidencial Digital informa que en la reunió de secretaris d'Estat i subsecretaris, presidits per Santamaría, es van dissenyar noves línies d'actuació a Catalunya perquè tenen clar que no hi haurà govern fins, com a mínim, el mes de maig.



Sànchez no podrà exercir



El Gobierno argumenta aquesta prolongació perquè Sànchez no podrà exercir i començarà, segons l'executiu de Rajoy, una campanya de "victimisme" de la Generalitat que no servirà de res.



D'altra banda, avancen que Llarena rebutjarà excarcerar l'expresident de l'ANC i recorden que l'única opció seria investir un president que pugui exercir de forma executiva. Segons El Confidencial Digital, Turull és la persona escollida.



Traspàs de poders



El govern espanyol farà un traspàs formal de poders als nous consellers del Govern. Per aquesta raó, s'estan preparant "informes de gestió" amb el treball realitzat pels funcionaris enviats a Catalunya durant la intervenció de l'autonomia.



Els informes inclouen totes les mesures imposades pel govern espanyol a Catalunya: acomplir al sostre de despesa imposada per Brussel·les i el govern central, "desmuntar" el Diplocat i les delegacions de la Generalitat i imposar el castellà en l'ensenyament, una cosa que encara no està clara per la divisió al si del govern de Rajoy.

Notícies relacionades