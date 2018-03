Maria Sirvent: ''La CUP no ha vingut al parlament a fer autonomisme''

Última actualització Dimarts, 6 de març de 2018 12:00 h

La diputada de la CUP exposa que "si això porta a les eleccions, ens hi portarà"

8 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | "No farem cap pas que contribueixi a un entorn a l'autonomisme". Així de contundent ha afirmat que "la CUP no ha vingut al parlament a fer autonomisme" la diputada anticapitalista Maria Sirvent en una entrevista a Vilaweb.

La número dos de la CUP, Maria Sirvent © Jordi Pujolar Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes autonomisme, Catalunya, CUP, ERC, Espanya, independència, República

"Si això porta a les eleccions, ens hi portarà. La millor situació hauria estat que no haguéssim arribat al panorama actual. I que les altres formacions fessin una proposta de defensa de la República. I no com un concepte abstracte ni com una dèria de ningú, sinó perquè no podem fer res més enfront de la deriva autoritària de l'Estat espanyol", ha assegurat.

"Ens trobem en una situació molt excepcional. És molt preocupant. Exili, presó, ferits, centenars d'encausats... i els perseguits no són només polítics. Són mestres, estudiants, artistes, mecànics..." i s'ha preguntat: "Com se'ns acut de voler tornar al marc autonòmic? Això és una bogeria! No ho podem assumir. La CUP no ha vingut al parlament a fer això. No hem vingut a gestionar l'autonomia", ha constatat.

La 'cupaire' té la sensació que "tal com han anat les converses que hem tingut i la negociació sembla que tant Junts per Catalunya com Esquerra fan una proposta de gestió de l'autonomisme". Malgrat tot, ha exposat que la CUP "farem tant com tinguem a les nostres mans perquè la política permeti d'avançar cap a la República. No ens tanquem a continuar negociant per aconseguir-ho".

Notícies relacionades