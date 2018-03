L'asseguradora rebutja pagar a les escoles les destrosses causades per la policia espanyola l'1-O

Última actualització Dimarts, 6 de març de 2018 13:30 h

Els centres educatius han hagut d'assumir els costos de les reparacions

Redacció | La majoria d'escoles de titularitat de la Generalitat encara no han cobrat les despeses per les destrosses causades la jornada de l'1-O per la policia espanyola. Les asseguradores contractades pel govern no volen pagar bona part dels 314.000 euros en què es va quantificar la trencadissa feta per la policia espanyola.

Agents de la policia espanyola al costat de la façana de l'Escola Nostra Llar un cop han trencat un vidre de la façana del centre © Norma Vidal Comparteix Tweet

Així ho avança El Punt Avui aquest dimarts al matí, que publica que el consorci de compensació d'assegurances, entitat estatal, que acostuma a pagar el 70% dels danys en situacions extraordinàries, tampoc ho vol assumir.



Ara, s'ha fet una segona petició justificant-ho com a "actes vandàlics". Tanmateix, la Generalitat i diversos ajuntaments reclamen per la via penal al Gobierno que assumeixi les despeses.



Amb tot, la majoria de centres educatius han hagut d'assumir de la seva butxaca les despeses dels desperfectes provocats per la violència policial.

El cas més paradigmàtic és l'Institut Joan Boscà de Barcelona on la policia espanyola va requisar 11 ordinadors escolars. Encara no els han tornat i no saben on reclamar-los.

