Membre del Secretariat Nacional de l'ANC, represaliada per l'aturada de país del 3-O

La sanció que se li vol imposar és de 200 euros per una falta greu, 100 euros més del mínim per aquesta mena de faltes, per “la presumpta comissió d’una infracció administrativa de la normativa de seguretat ciutadana”. La denúncia se li ha enviat a ella com a suposada organitzadora de l’acció i -en concret- se l'acusa de no haver-la comunicat prèviament al departament d’Interior.Negre ha explicat aque el passat 3 d'octubre va ser “identificada” pels Mossos d'Esquadra, però que en cap moment va ser informada que els agents aixecarien acta de denúncia. De fet, explica que l'agent que ho va fer va assegurar-li que "no hi hauria cap mena de repercussió i que només ho feia per tenir un control".En una piulada a Twitter, la portaveu de l'ANC ha mostrat la seva indignació per les represàlies rebudes en haver participat en l'aturada de país. “Mentre vosaltres no feu el que heu de fer i el que us vàreu comprometre a fer quan ens vàreu demanar el vot el dia 21-D, el poble en paga les conseqüències”, ha escrit en una publicació en que -diu- expressa una opinió purament personal però que veu ratificada en moltes converses. Negre reclama així la formació d'un govern sobiranista a Catalunya per acabar amb el 155 i insta els partits a "fer petites desobediències" per "avançar cap a la República".De moment, a Negre no li consta que cap altre membre del Secretariat Nacional de l'ANC hagi rebut cap sanció, però sí manté contacte amb altres dues persones de l'Ebre que -com ella- van ser identificades pels Mossos d'Esquadra durant la marxa lenta per l'AP-7 i resten a l'espera del que pugui passar. "Encara no se sap res, però pot tractar-se d'una causa generalitzada", afirma. Després de traslladar el seu cas a la comissió jurídica de l'ANC, Negre assegura que vol presentar al·legacions contra els arguments que s'exposen a l'expedient per sancionar-la.