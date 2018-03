[Vídeo] Camps, més preocupat perquè ERC parli de País Valencià que per donar explicacions sobre la caixa B del PP

Última actualització Dimarts, 6 de març de 2018 16:25 h

Esclata contra Ester Capella en considerar-ho un ''insult''

Redacció| L'expresident de la Generalitat Valenciana, el popular Francisco Camps, ha considerat un insult i una manca de respecte la denominació País Valencià utilitzada per la diputada al Congrés per Esquerra Republicana, Ester Capella, durant la seva intervenció a la comissió d'investigació sobre el presumpte finançament il·legal del PP, que s'ha celebrat aquest dimarts al parlament espanyol. Camps hi acudia amb tres imputacions relacionades amb corrupció a l'esquena.

A preguntes de la diputada on s'incloïa la denominació País Valencià per al territori, Camps ha respost contínuament que el País Valencià "no existeix", que la diputada "ha vingut a insultar els valencians", que com expresident havia de defensar la denominació Comunitat Valenciana i que no estava disposat "a què ningú inclogui el territori en els Països Catalans".