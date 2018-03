L'independentisme s'uneix i s'expandeix arreu de l'Estat

Última actualització Dimecres, 7 de març de 2018 05:00 h

Una iniciativa ciutadana vol condicionar la política espanyola "des de dins" basant-se en el dret a decidir de tots els pobles de l'Estat

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | A Catalunya pot semblar aigua passada però a l'Estat espanyol les simpaties i anhels que desperta el procés català a diferents pobles d'Espanya cada cop és més gran. Andalusia, Galícia, les Canàries i el País Basc han iniciat moviments semblants a l'Assemblea Nacional Catalana, des de la societat civil, i ara es volen unir per plantar cara a l'Estat.

Un dels promotors d'aquest moviment ciutadà que lluitarà pel dret a l'autodeterminació dels pobles espanyols és Pedro Altamirano, president de l'Asamblea Andaluza i que està capitanejant un moviment independentista i republicà a Andalusia. Fa pocs dies i sota una gran pluja, va aconseguir reunir en una manifestació més de 90.000 persones a Sevilla.

Altamirano explica que cada cop han aconseguit ser més gent a Andalusia i que aquest sentiment s'està despertant a altres pobles d'Espanya i és el moment d'unir-se amb la vista posada a futures eleccions, europees, municipals, autonòmiques i estatals. L'objectiu és tenir veu a Brussel·les i, sobretot, a Congreso per a condicionar un govern espanyol i forçar-lo a deixar decidir els pobles que integren l'Estat espanyol.

"La idea és que Catalunya sola no podrà" explica Altamirano. "La unitat de tots els demòcrates ens farà tenir poder polític a Madrid per a forçar a l'Estat cedir al dret a decidir". És per això que ara mateix està bastint ponts per a "crear una confluència/coalició d'electors per les eleccions" així aconseguir tenir una "força comú per arribar als comicis estatals i ser decisius en un govern espanyol".

Altamirano explica que el discurs és el d'"implantar la democràcia a Espanya" que ara "no existeix" i diu que aquesta és la via, ja que "no s'aconseguirà cada un pel seu cantó: la unilateralitat et porta un 155". Ha volgut destacar que és un moviment que no neix dels partits polítics tot i que qui s'hi vulgui sumar és benvingut. Ara començarà una gira per diferents ciutats per a explicar el projecte i sumar adeptes.

A Catalunya ja comença a funcionar

A Catalunya s'està gestant el "Moviment per la Llibertat" que ja està en contacte amb altres moviments que Altamirano comentava. De fet, preparen un acte per al 23 de març amb personalitats de renom del sobiranisme català per presentar-se en públic i on es tractaran temes com els de quin model econòmic o educatiu són els més adients a la República, els pros i contres de la sanitat pública i la privada, temes d'energia i seguretat.

Notícies relacionades