Record històric d'escales de creuers al Port de Barcelona tot i les mentides de l'Estat

S'han presentat les dades a la fira Seatrade Cruise Global 2018, aquesta setmana a Florida

Redacció| Noves dades que desmenteixen l'unionisme que predica que el procés independentista a Catalunya ha perjudicat el turisme a Barcelona, una de les capitals europees més visitades. Tot i la situació política al país, la capital catalana rebrà 800 escales de creuers durant el 2018, el que representa un nou rècord històric per a la instal·lació portuària.

Segons les dades que ha presentat el Port en el marc de la fira Seatrade Cruise Global 2018 -que se celebra aquesta setmana a Florida- Barcelona superarà enguany la millor marca històrica de 778 escales de creuers registrada el 2017 i "és previsible que es produeixi un lleuger increment dels passatgers, que estarà determinat pel nivell d’ocupació dels creuers", segons un comunicat del Port. Així mateix, enguany Barcelona rebrà deu creuers en primera escala: Symphony of the Seas, Carnival Horizon, Seabourn Ovation, MSC Seaview, Viking Spirit, Celestial Olimpya, Sapphire Princess, TUI Explorer, Celebrity Eclipse i Le Laperouse.



Durant la fira, els representants del Port han presentat el balanç de l’exercici 2017 que ha tancat amb 2,71 milions de creueristes (+1,1%). Destaca el creixement del 13% experimentat durant els mesos d’hivern (gener, febrer, març, novembre i desembre), "un increment que s’ha multiplicat durant els dos primers mesos de 2018, fruit de l’estratègia del Port per la desestacionalització d’aquesta activitat".

Entre les naus que escalaran per primera vegada a la ciutat, destaquen diversos vaixells com el Symphony of the Seas, el darrer creuer de la companyia Royal Caribbean, "el més innovador i avançat tecnològicament de la seva flota, que presenta també una elevada eficiència mediambiental", segons el Port. Aquest vaixell realitzarà un total de 30 escales a Barcelona durant el 2018. També cal ressaltar l’MSC Seaview, el nou vaixell d’MSC Cruceros, que farà 24 escales a la capital catalana.

El Port de Barcelona ha presentat durant la presentació de la fira aquest dimarts "la seva aposta decidida per la sostenibilitat, el medi ambient i la innovació com eixos estratègics pel desenvolupament de l’activitat creuerística". El Port ha destacat també "el bon ritme amb què s’estan desenvolupant les noves infraestructures dedicades a aquest sector i la fidelitat que els principals operadors de tot el món demostren per Barcelona".

Inversions de les navilieres al Port

La delegació del Port de Barcelona, encapçalada per la cap de Creuers, Mar Pérez, el subdirector general d’Estratègia i Comercial, Santiago Garcia-Milà, i la directora de Relacions Institucionals i Comunicació, Núria Burguera, ha destacat que "l’aposta de la indústria creuerística per Barcelona es fa palesa amb les inversions que s’estan realitzant en noves instal·lacions i en el volum d’escales que un total de 35 navilieres realitzaran durant l’any 2018 a la capital catalana".

El primer grup creuerístic del món, Carnival Corporation, inaugurarà aquesta primavera la nova Terminal E, de 12.000 metres quadrats, una de les terminals de creuers més grans d’Europa. Amb una inversió de 30 milions d’euros, "la instal·lació ha estat dissenyada amb elevats criteris d’eficiència i sostenibilitat i està preparada per atendre els creuers més grans". Per la seva banda, el Port de Barcelona està realitzant la urbanització de l’entorn de la terminal, de 45.000 metres quadrats, amb una inversió de 2,9 milions d’euros.

Seatrade Cruise Global

La Seatrade Cruise Global 2018, que organitza la CLIA i la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), reuneix durant tres dies els principals directius, professionals i institucions implicades en la indústria dels creuers amb una oferta que suma la fira especialitzada i un cicle de conferències orientades sobre el sector. L’edició d’enguany compta amb més d'11.000 assistents registrats, més de 700 empreses expositores de 113 països i més de 300 periodistes internacionals especialitzats en aquest sector.