[Vídeo] L'empresariat alemany demostra tenir por a una República catalana rica i pròspera fora d'Espanya

Última actualització Dimarts, 6 de març de 2018 19:50 h

"Voto que tots els vostres polítics aneu a presó"

18 ( 6 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | El president del Parlament, Roger Torrent, ha tingut avui un dinar-col·loqui amb el Cercle de Directius de Parla Alemanya, al Círculo Ecuestre. Durant el torn d'intervencions, després del discurs del català, alguns empresaris han mostrat una autèntica mala educació i prepotència al dirigir-se a qui és, actualment, la màxima autoritat política catalana. Hi ha nervis en un sector de l'empresariat català que tem perdre els beneficis que li dona una Catalunya empobrida dins d'Espanya.

Un home gras i forrat que ha fet fortuna a Catalunya gràcies a que hi ha sous més baixos que a Alemanya, un sistema fiscal més permissiu i polítiques de cara al treballador i medi ambient més permissives sap que amb la República se li acaba la bicoca. Gràcies per crear + indepes! pic.twitter.com/TfXYIjCtlV — Gerard Sesé (@gerardsese) 6 de març de 2018

Notícies relacionades

El president del Parlament s'ha trobat amb un auditori amb socis que s'han mostrat hostils amb les opcions independentistes. "A base de mentides han aconseguit els seus dos milions de vots (...). Per les mentides i per anar contra la llei, jo voto que tots vostès vagin a la presó", li ha etzibat un dels socis del Cercle de Directius de Parla Alemanya, si bé el president d'aquesta associació, Albert Peters, havia demanat al principi del col·loqui respecte per Torrent.Una altra comensal li ha retret que, com a president del Parlament, porti el llaç groc: "A molts de nosaltres ens ofèn". "El pitjor que podem fer en democràcia és apartar llaços i mirar cap a un altre costat", li ha respost Torrent. Per la seva banda, Peters ha dit, preguntat pel futur de les inversions alemanyes: "Necessitem que Madrid ajudi i s'obri, però també que els catalans que estan al Govern sàpiguen on són els límits. I si em toquen els nassos violant la Constitució, marxem. Però si Madrid no torna a complir amb les inversions necessàries a Catalunya, també marxem".El discurs i les intervencions de Roger Torrent també han estat aplaudides mostrant divisió entre els assistents. A més, el moderador I Peters ha afirmat que li hauria agradat "que el Rei tingués paraules conciliadores per tots els catalans" en referència al discurs que el 3 d'octubre va oferir el borbó per la televisió.una de les intervencions més insultants que ha hagut d'aguantar Torrent ha estat la de l'empresari Karl Jacobi fundador i CEO de l'empresa de màrketing ComVort , amb seu a Alella, que ha dit que votaria per la presó de tots els polítics sobiranistes. Col·labora al diari ABC. Aquí el moment: