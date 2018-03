La DIBA posa a l'abast dels ajuntaments 67M€ en forma de recursos tècnics i econòmics

Aquesta oferta de la Diputació també inclou una selecció de recursos específics per als municipis de fins a 1.000 habitants, amb la voluntat d’assegurar la implantació de totes les polítiques i serveis en igualtat de condicions al conjunt de la demarcació.

També es promou, un any més, el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH), la detecció d’habitatges desocupats i, la reforma, condicionament i rehabilitació d’habitatges municipals o cedits.

En connexió amb el Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, el Catàleg continua apostant per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, amb projectes com els relacionats amb el control sanitari de l’aigua de consum humà, la vigilància i control d’establiments alimentaris i, la seguretat i salubritat a les platges.

En total, per aquest 2018, el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona aplega 259 recursos, que poden ser tècnics, econòmics o materials. Amb una dotació de 67,6 milions d’euros, augmenta el pressupost d’un 10% respecte l’any passat i d’un 24% des de l’inici del mandat.

