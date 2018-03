La CUP inicia una campanya per fer fora Santi Vila d'Aigües de Banyoles

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

6 de març de 2018, 22.59 h







Les famoses "portes giratòries" que tan critiquem al PP i al PSOE, sembla ser que a Catalunya també hi ha qui les practica.





Un cas més de corrupció, no tan greu com els de Pujol, Palau de la Musica i 3%, però tanmateix NO GENS EDIFICANT.





Davant de comportaments tan poc ètics, no m'estranya que la CUP tingui escrúpols d'establir cap mena d'aliança amb Convergència. I que l'entrenyable -però sovint mal estratega- Joan Tardà miri cap a altres bandes per aconseguir majoria pel Re... Llegir més