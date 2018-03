La investigació d'Hisenda sobre els pagaments del Govern afins al procés i Santi Vila ocupen les principals portades

Josep Pagès i Canaleta de Cardedeu UN POBLE SENSE MARQUESINES A LA SEVA ESTACIÓ DE TREN I SENSE UN BON AJUNTAMENT QUE AJUDI ALS MÉS POBRES I FALTA TENIR UNA BONA POLICIA LOCAL ARA NO LA TENIN ALBERT BOADELLA " PRESIDENT SIMBOLICO DE TABÀRNIA MOVIMENT QUE DONA SUPORT A CIUTADANS I A INES ARRIMADES CON VA DIR UN PERIORISTA FRANCES ALBERT BOADELLA " PRESIDENT SIMBOLICO DE TABÀRNIA MOVIMENT QUE DONA SUPORT A CIUTADANS I A INES ARRIMADES CON VA DIR UN PERIORISTA FRANCES

7 de març de 2018, 09.41 h

AL LORO ,, HETEROSEXUALES ,, Millor FEU EL AMOR CARDEU AVUI A LA VOSTRA DONA ..



No sigui DEMA FAIXI VAGA I DIGUI NO FA EL AMOR NO JA SEXE DEMA AL LORO ..



Ja es diu NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDAS HACER HOY , Hoy hacer el AMOR FOLLAR



Que maÑANA CON LA HUELGA FEMINISTA DE MUJERES Puede castiguen a los MARIDOS JA JA JA ..



A CARDEDEU El piquete FEMINISTA Ha hecho pintadas en una CAFETERIA DEVANT



DELANTE la iglesi... Llegir més