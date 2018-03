Santi Vila: ''Políticament seria un error que aquest país estigués governat per la CUP''

Última actualització Dimecres, 7 de març de 2018 10:30 h

L'exconseller assegura que l'1-O "es va fer fent un pols a Rajoy"

Redacció | "Políticament seria un error que aquest país estigués governat per la CUP". Així ho ha assegurat l'exconseller Santi Vila en una entrevista als Matins de TV3, on també ha assegurat que "l'1-O es va fer fent un pols a Rajoy".

"Alguns estàvem convençuts que això no constituïa cap tipus de desobediència. Plantàvem cara al Govern de Rajoy perquè la premissa és que el dret dels catalans poden decidir la relació que volen amb Espanya".

L'exconseller ha exposat que "cal fer autocrítica, les coses es podrien haver fet significativament més bé". Tot i això, considera que "la paraula engany és excessiva" per descriure l'escenari polític. "Crec que hi va haver una combinació de factors, per una banda l'immobilisme de Rajoy havia de ser contestat amb una gran mobilització i plantejava que l'opció de la independència era una".



Ha recordat que "des del punt de vista ideològic no hi ha d'haver cap renuncia. És legítim que es vulgui la independència".

Vila ha exposat que aquells dies hi havia "dues sensibilitats" i que el president Puigdemont es trobava al mig. "En alguns moments ens va fer més confiança als partidaris de buscar una via de negociació. No es va cansar de permetre opcions de diàleg però no va donar els fruits que havia de donar. El president va autoritzar fins l'últim moment, vies de negociació per evitar el col·lapse". I ha recordat també l'altra via: "Una altra via deia que s'havia de tirar pel dret".

