'La crisis catalana, una oportunitat per a Europa': el llibre que publicarà Puigdemont aquesta tardor

7 de març de 2018, 10.26 h



Va, home, no veus que Europa se'n fot totalment de les oportunitats que li pugui oferir Catalunya? No siguem rucs. Fes lo que has de fer, tal com t'han dit els lectors de Directe, DENUNCIA EL FRANQUISME DE L'ESTAT ESPANYOL I DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.