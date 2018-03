[Vídeo] Dolors Montserrat: ''Ser feminista és una etiqueta''

"No m'agraden les etiquetes", ha reblat Montserrat aquest dimecres al matí a un dia de la vaga feminista. La ministra assegura no sentir-se identificada amb l'etiqueta del feminisme tot i que defensa "la igualtat real i efectiva".



Montserrat ha utilitzat la situació a Catalunya per justificar la seva posició: "Vinc d'una terra en la qual m'han etiquetat tota la vida. A vegades les etiquetes creen estereotips. Per sentir-me espanyola i catalana m'han titllat d'anticatalana", ha sentenciat.La responsable del ministeri d'Igualtat no participarà de la vaga, tal com va confirmar a principis d'aquesta setmana, on va assegurar que "respecta el dret de vaga" de tots els ciutadans però "ha escollit seguir treballant per la igualtat" el 8 de març perquè aquest és un objectiu "pel que cal treballar els 365 dies de l'any", tal com a reiterat aquest dimecres.