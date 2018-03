Aragonès diu que la persecució d'Hisenda busca inculpar com sigui a les empreses i persones afins al procés

Última actualització Dimecres, 7 de març de 2018 13:00 h

Assenyala que ho fan perquè no han trobat res que digui que la Generalitat va finançar l'1-O

16 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El secretari d'Economia, Pere Aragonès, assegura que la persecució administrativa de l'Estat a empreses, persones i mitjans afins al procés busca fonamentar el possible delicte de malversació de fons públics perquè no han trobat res que digui que la Generalitat va finançar l'1-O. I acusa el Ministeri de promoure una causa administrativa contra el procés paral·lela a la judicial.

Aragonès ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio aquest dimecres al matí que aquesta investigació "no té ni cap ni peus" i ha recordat que arran de l'article 155, l'Estat té "tota la comptabilitat de la Generalitat" que, segons ha assegurat, "és pública i transparent".

El secretari d'Economia ha explicat que el requeriment d'Hisenda ha provocat "estupor" perquè "els documents són públics i transparents" i ha acusat el Ministeri de voler "vestir algun tipus de denúncia", ja que considera que "estan buscant de quina forma poder fonamentar una possible malversació".

El número 2 de la Conselleria ha assenyalat que "la raó de tot plegat és que no han trobat res que digui que la Generalitat va finançar l'1-O". "No hi ha cap fonament seriós per demanar tota aquesta informació", ha afegit.

Aquest dimarts es va conèixer que el secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, ha requerit a les entitats del sector públic de la Generalitat que informin sobre pagaments o ajuts atorgats des del 2015 a una seixantena de persones, entitats, mitjans de comunicació i empreses.

Notícies relacionades