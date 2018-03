Última actualització Dimecres, 7 de març de 2018 14:30 h

La líder de Cs a Catalunya no secundarà la vaga feminista però mostra el seu respecte per qui sí que ho faci

Redacció | La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat que "ningú" de JxCAT ni d'ERC vol que Jordi Sànchez sigui investit president i els ha acusat de proposar-lo com a candidat per "embolicar la troca i allargar això".

En declaracions als mitjans abans de participar al debat 'Dona i empresa: present i futur', Arrimadas s'ha mostrat convençuda que han proposat Sànchez "perquè saben que probablement no podrà ser president" i seguir així amb el "relat del victimisme". Des de Cs esperaran a la decisió judicial sobre si Sànchez té permís o no per assistir al ple i si la decisió és negativa ja ha avançat que no permetran una investidura a distància. D'altra banda, ha explicat que demà no secundarà la vaga feminista però ha expressat el seu respecte per qui sí ho faci.



Arrimadas ha afirmat que si el jutge diu que Sànchez no pot sortir de la presó no es pot tornar a repetir la situació que es va viure "amb el fugit de la justícia" Carles Puigdemont. "No es pot fer una investidura telemàtica ni telepàtica, ni qualsevol dels invents que vulgui Puigdemont en darrer moment", ha declarat.

Dia de la Dona

Sobre el 8-M, Arrimadas ha explicat que Cs ha registrat al Parlament una petició perquè es torni a crear un grup de treball sobre la situació de la dona, després que decaigués amb la convocatòria d'eleccions i la fi de la legislatura. La diputada ha expressat la seva preocupació per la situació laboral de les dones, la feminització de la pobresa i la bretxa salarial i ha reconegut que encara "no es viu en una societat igualitària".

Sobre la vaga convocada per l'"anticapitalisme" per demà, Arrimadas ha mostrat el seu respecte per aquells que la secundin però ha explicat que en el seu cas no serà així sinó que passarà la major part del dia al Parlament. "No es pot criticar ni criminalitzar a qui vol fer vaga ni a qui no en vol fer", ha manifestat.

