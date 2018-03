Així és el nou ministre d'Economia

Última actualització Dimecres, 7 de març de 2018 15:30 h

Román Escolano substitueix a Luis De Guindos

Redacció | El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha comunicat aquest dimecres al rei Felip VI el nomenament de Román Escolano com a ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat en substitució de Luis de Guindos, que abandona l’executiu per esdevenir vicepresident del Banc Central Europeu (BCE).

Escolano, havia estat director del departament d’Economia del gabinet d’Aznar i fins ara era vicepresident del Banc Europeu d’Inversió. Formava part del ventall d’opcions que apareixien a les travesses per substituir De Guindos, i s’incorporarà el pròxim divendres 9 de març a la reunió del Consell de Ministres. Amb la seva elecció, Rajoy opta per un perfil tècnic i no introdueix més canvis al seu executiu, malgrat les peticions que havia rebut per part del partit perquè aprofités la sortida de De Guindos per fer una crisi de govern que rellancés la iniciativa política del seu executiu a la recta final de la legislatura.



Escolano (Saragossa, 1965) és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Madrid i té una àmplia experiència en l’àrea econòmica dels governs del PP i també en al direcció d’organismes oficials.

Va entrar a l’administració el 1989 després d’opositar al cos de Tècnics Comercials i Economistes de l’Estat –on va aconseguir el número ú de la seva promoció- i el 1992 ja era assessor de la Secretaria d’Estat per a les Comunitats Europees.



El pas per Tailàndia

Entre 1992 i 1997 va ser director de l’Oficina Comercial de l’ambaixada d’Espanya a Tailàndia i el 1998 va esdevenir assessor del ministre de Treball i Afers Socials, que aleshores era Javier Arenas, càrrec que va abandonar el 1999.

Entre els anys 2000 i 2004 va ser membre dels consells d’administració de Correos, FEVE i ICEX, i entre el 2000 i el 2004 va esdevenir director del departament d’Economia del gabinet de José María Aznar a La Moncloa.

Després de la derrota electoral del PP va estar dos anys sense ocupar càrrecs i entre el 2006 i el 2011, va ser director de Relacions Institucionals del BBVA. Mariano Rajoy el va repescar per nomenar-lo president de l’Institut de Crèdit Oficial, càrrec que va ocupar entre el 2012 i el 2014. A partir del 2015 va ser designat president del Banc Europeu d’Inversions (BEI) fins ara, que ha estat nomenat ministre.

