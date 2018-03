Cs i PP justifiquen els insults de l'empresari alemany a Torrent

Última actualització Dimecres, 7 de març de 2018 16:00 h

Asseguren que és el resultat de la manca de "neutralitat" del president del Parlament

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Cs i PPC han tornat a coincidir. Aquesta vegada en la valoració sobre els insults que va rebre aquest dimarts el president del Parlament, Roger Torrent, en una trobada amb directius de parla alemanya al Círculo Ecuestre. La presidenta de la formació taronja, Inés Arrimadas, i la vicesecretaria de Comunicació del PPC, Esperanza García, han assegruat aquest dimecres al matí que els insults que va rebre Torrent són el resultat de la seva manca de "neutralitat".

El líders del PPC, Xavier García Albiol, i de Ciutadans, Inés Arrimadas, durant la seva reunió aquest divendres 8 de setembre al Parlament © Josep Ramón Torné (ACN) Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Arrimadas, empresari alemany, Esperanza García, Torrent

Arrimadas i García també han acusat Torrent de no representar tots els catalans i l'han alertat que si no canvia la seva actitud, és normal trobar-se en situacions com les d'ahir.

Així, Arrimadas ha considerat que Torrent "hauria de tenir una actitud i una imatge imparcial" i no actuar com a "emissari de Puigdemont". Tanmateix ha criticat que mostri el llaç groc per la llibertat dels presos polítics perquè és "ideològic i només representa a una part de la societat".

Per la seva banda, García ha afegit que fins ara Torrent "no ha guardat la neutralitat institucional que requereix el càrrec" i ha assegurat que "fa ostentació" mostrant el llaç groc, com també va criticar una de les presents a la trobada d'ahir.

Amb tot, la vicesecretaria de Comunicació del PPC ha valorat "normal" que Torrent es trobi en situacions com les d'ahir després de com va actuar el govern independentista i de les seves darreres accions. Tot i això, ha afegit que "ningú li ha de desitjar a ningú el pitjor des del punt de vista judicial i penal".

Notícies relacionades