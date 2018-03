Treballadors sense contracte, comentaris masclistes i cotxes d'època, el perfil de Karl Jacobi, l'empresari alemany anti-procés

Última actualització Dimecres, 7 de març de 2018 18:35 h

Un confident explica a directe!cat el seu pas per una de les seves empreses

Redacció | Karl Jacobi és l'empresari alemany que va titlar als independentistes de "mentiders", que han generat "una guerra a Catalunya" i que desitja que tots els sobiranistes "acabin a la presó" i que va faltar al respecte a la màxima autoritat de Catalunya, Roger Torrent, en un dinar-col·loqui al Circulo Ecuestre el dimarts passat. Aquí us expliquem el perfil d'aquest individu.

Pràctiques masclistes, dèspotes, garrepes i il·legals

directe!cat ha pogut contactar amb una persona que va treballar a principis dels anys 90 per l'empresa Jacobi & Partners situada al Passeig Sant Joan amb Diagonal. Tal com explica la font citada, que ha volgut mantenir el seu anonimat, Jacobi deia tenir un el seu sistema "de caçatalents americà" on seduïa joves que tot just sortien d'acabar la carrera. Una manera de captar mà d'obra barata (que al seu país seria impensable) i així tenir treballadors "sense contracte i "no ens pagava". El confident prossegueix: "amb el temps t'adones que també ets part de la culpa per acceptar aquelles condicions, però érem joves i jugava amb les il·lusions".

"Tenia tot de logos amb diferents marques" i deia que estava amb presència a molts països malgrat que "mai vam tenir cap contacte". I quan algú venia a visitar les oficines, un possible client, ens feia omplir les taules amb papers i bolis perquè semblés que es treballava molt. Fins i tot, explica, "a Madrid tenia una oficina on només treballaven dos alemanys i "va arribar a contractar actors per 5.000 pessetes per a omplir una oficina de gent amb una visita d'un client".

Dos pisos, el legal i l'il·legal

La primera planta, un pis grandet, era on treballàvem tots nosaltres. La majoria sense contracte. Ell estava a la tercera planta, que era l'oficial i on es rebien els clients i el correu. Al nostre pis, el de baix, estava prohibit obrir la porta a ningú per si era una inspecció de treball i teníem un codi: si es picava a la porta 3 vegades, es podia obrir perquè així sabíem que era un de nosaltres".

Treballar sense calefacció

Al pis de baix "feia molt de fred" i no ens deixava posar la calefacció o, si es podia, controlava la temperatura perquè no estigués molta estona posada. "Tenia un termòmetre a la paret per a controlar la calefacció". El fred que arribava a fer passar als seus treballadors es tradueix amb una situació quasi de pel·lícula: "una vegada que no hi era, amb la complicitat de la seva secretària, amb qui ens portàvem molt bé) vam posar la calefacció fins a obtenir una temperatura agradable. Llavors la secretària ens va avisar amb una trucada "que ja torna!" i vam arribar a arrencar el termòmetre de la paret i posar-lo sota l'aigua freda per fer baixar els graus".

Explica el confident que "mentre a nosaltres no ens pagava" arribaven a l'empresa factures amb imports molt alts de reparacions de cotxes d'època que posseïa. "Recordo una factura d'unes 45.000 pessetes per un intermitent trencat. De fet, hi havia un model exclusiu de cotxe que només hi havia 3 exemplars a tot l'Estat, un era ell un altre i un altre Jesulín de Ubrique. De fet, va competir en els Campionat d'Espanya de Cotxes Clàssics que va arribar a guanyar fins a 3 vegades: al 1998, l'any 1999 i el 2003.

Amb els seus dies de carrera, va ser el fundador i vocalista d'una banda de rock anomenada Group Sixty Six.

Un home que fa por

La persona recorda més coses: "la seva manera de parlar ens feia por. Es posava molt nerviós i cridava. Una vegada ens va reunir a tots per ensenyar-nos una cosa molt important per a ell: ens va ensenyar a tallar amb cúter. Sembla surrealista però érem 15 persones al voltant d'una taula veient-lo tallar amb cúter". A més, explica que sempre que quedava amb un client assegurava que era expert en el que fos "recordo que fins i tot va arribar a dir-li a un camioner 'tengo la carrera de camionero'".

Comentaris masclistes

El confident també relata que de cara a una reunió amb un client Jacobi li va advertir "para la reunión de mañana ponte lo negro pequeño". Davant la perplexitat va afegir "en Alemania las mujeres se ponen lo negro pequeño cuando van a recibir los clientes". Allò va ser la gota que va fer vessar el got: "quan els vaig explicar als meus pares em van dir que no hi anés més i va ser el moment que vaig decidir deixar l'agència de publicitat".



Vincles amb l'Opus Dei



Karl Jacobi és va mantenir col·laborava amb Clemente Ferrer Roselló, periodista que va ser membre durant més de 60 a l'Opus Dei i que va fundar el diari Hispanidad.com. Ferrer havia escrit llibres explicat, avalant i elogiant els mètodes publicitaris de Jacobi i que li va fer de mecenes als cercles polítics espanyols. A més, Jacobi ha col·laborat al diari ABC, la revista IPMark i les publicacions alemanyes Frankfurter Allgemeinen Zeitung i Werben & Verkaufen.



Litigis amb la justícia



Al web poderjudicial.es es poden consultar la major de les sentències judicials espanyoles en tots els camps. L'empresa Jacobi & Partners hi surt fins a 3 vegades, amb sentències dels anys 1999. 2000 i 2002.



Cantant de Rock



Després d'abandonar les carreres de cotxes, tal com explica el web de ComVort, va ser el fundador i vocalista d'una banda de rock anomenada Group Sixty Six. Tal com es pot veure a tots els vídeos, es tracta del típic capritx d'empresari que es monta una banda per al seu plaer ja que es planta al mig de l'escenari amb un baix però no el toca ni una sola vegada i, vocalment, d'una qualitat més que dolenta.





