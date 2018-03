L'Exèrcit espanyol es prepara per envair les escoles

Última actualització Dimecres, 7 de març de 2018 17:00 h

Ja hi ha un esborrany del temari després del pacte entre els ministeris de Defensa i Educació el 2015

10 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| "Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español de esta manera cantaba. Como el vino de Jerez y el vinillo de Rioja, son los colores que tiene la banderita española, la banderita española. Banderita tú eres roja, banderita tú eres gualda, llevas sangre, llevas oro en el fondo de tu alma". Aquesta és la lletra del pasodoble 'La banderita', himne de l'Exèrcit espanyol a les guerres del Marroc, i que arriba des del 1919 a les escoles de l'Estat espanyol gràcies al Gobierno de Mariano Rajoy. L'executiu vol que els alumnes d'Educació Primària (de 6 a 12 anys) la cantin en el marc del projecte "Coneixement de la Seguretat i la Defensa en els Centres Educatius".

Un membre de l'exèrcit espanyol, en una imatge d'arxiu © Roger Segura Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes adoctrinament, educació, exèrcit espanyol, Gobierno

El desembre del 2015, els ministeris de Defensa i Educació van signar un acord per tal que els infants s'empapin dels símbols i conceptes nacionals espanyols; la qual cosa implica també formar al seu gust al professorat. Ara, ja està quasi llest el temari perquè l'exèrcit espanyol envaeixi el terreny educatiu, amb estudis sobre la bandera, l'escut, l'himne, l'estructura de les Forces Armades, el Rei com a "símbol de la unitat i permanència de l'Estat" o la unitat d'Espanya. I això ve directament signat pels que acusen l'escola catalana d'adoctrinar amb la immersió lingüística. També s'intenta inculcar als infants nocions sobre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil; així com dels "Mozos de Escuadra", tal com apareix citat el cos de policia catalana al darrer esborrany sobre els mòduls d'aprenentatge que seguiran els nens. Al cap i a la fi, es tracta d'espanyolitzar-ho tot.



L'alternativa a la classe de religió no s'allunyarà doncs gaire de la matèria (l'himne de l'Armada -que cantaran nens de cinquè i sisè de primària- acaba amb els versos "davant, la glòria, la llegenda darrere; sota, les veus dels nostres caiguts i amunt el mandat d'Espanya i de Déu"). Sota el nom de 'Valors Socials i Cívics', els estudiants també hauran de memoritzar l'himne dels Exèrcits de Terra, de l'Aire i el de l'Armada, fer cartells publicitaris al voltant de la desfilada de la Festa Nacional o fabricar pins de la bandera espanyola, entre altres coses. Fins i tot practicaran les salves d'honor amb instruments de percussió o el toc de diana.



Del temari, destaquen també continguts -per exemple- del mòdul "convivim tots" on s'apunta a la necessitat de "garantir la sobirania i la independència d'Espanya, defensar la seva integritat territorial i l'ordenament constitucional". Les activitats del mòdul "respecto i em respecten" és una constant lloança a l'Exèrcit espanyol amb activitats per donar les "gràcies als militars per la seva tasca" i en altres mòduls es lloen valors com la "disciplina" i la "jerarquia". De moment, encara no hi ha una data concreta per implementar aquestes novetats a les escoles espanyoles però els plans es van ultimant.

Notícies relacionades