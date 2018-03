Òmnium treu ferro a la polèmica de la rosa groga: ''no demanem que es deixi de comprar la vermella''

Última actualització Dimecres, 7 de març de 2018 19:00 h

Asseguren que es tracta d'una iniciativa "consensuada" amb el Gremi de Floristes i Floricultors de Catalunya

Redacció| La campanya d'Òmnium Cultural per tal que els catalans comprin aquest Sant Jordi una rosa groga per mostrar el seu suport als presos polítics ha nascut envoltada de polèmica. Alguns productors de flor han alertat que substituir la rosa tradicional per la groga pot suposar problemes per al sector; a la qual cosa l'entitat sobiranista ha respost que en cap cas "és una crida a no comprar la vermella, sinó a comprar també la groga com a gest pels presos polítics". Molts usuaris a les xarxes socials havien carregat contra la iniciativa perquè les roses grogues han de ser exportades des d'altres països, com Holanda.

En aquest sentit, des d'Òmnium es mostren sorpresos per les crítiques rebudes ja que -apunten- ja fa molts anys que dels aproximadament set milions de roses que es venen a Catalunya aquest dia, només entre un 15% i un 20% són de producció local. A tots els Sant Jordis.



Tenint en compte que de les flors criades a Catalunya, la pràctica totalitat són vermelles, des de l'entitat també s'han mostrat convençuts que la "majoria de roses que es vendran seran vermelles, com sempre". Així, Òmnium ha assegurat a directe.cat que -tot i que encara no està tancada del tot- la campanya ha estat "consensuada" des del principi amb el Gremi de Floristes i Floricultors de Catalunya, amb qui no han parlat arran de la polèmica a les xarxes socials però amb qui s'han de reunir en els propers dies. Asseguren, amb tot, que no tenen cap intenció d'anul·lar o modificar la iniciativa.