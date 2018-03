Els mossos acusen un membre de la seguretat del PP de voler lliurar armes a l'independentisme per criminalitzar-lo

Última actualització Dimecres, 7 de març de 2018 18:00 h

'El Español' filtra uns informes de la policia catalana intervinguts per agents espanyols

Redacció| Un informe dels Mossos d'Esquadra intervingut per la policia espanyola assegura que el cap de seguretat del PP a Catalunya hauria confessat a un fals agent doble un pla per posar armes en mans d’independentistes i incentivar actuacions violentes amb l'objectiu de criminalitzar el moviment.

El document el publica avui mateix el diari 'El Español', que apunta a David Puig -a qui els Mossos anomenaven 'Hebron'- com la persona interlocutora d’aquest responsable de seguretat del PP. Es tractaria d'un escorta i vigilant de seguretat que va intentar treballar pels Mossos i, posteriorment, va provar de vendre al PP i a Ciutadans els seus contactes amb el sobiranisme. El març de 2016, hauria estat detingut per la policia catalana, però abans s'hauria intentat empassar una targeta de memòria on hi hauria les converses amb el cap de seguretat del PP.



Diu el document filtrat que la idea era convèncer membres de l’Associació Cultural la Coronela de Barcelona 1714 per a dur a terme "accions terroristes"; relacionar els agents dels Mossos amb els quals tenia contacte amb "activitats il·legals com l’obtenció d’armes, que hauria venut als integrants del grup o introduir una partida d’armes a les instal·lacions abans de ser intervingudes amb ordre judicial"; "incriminar Miquel Sellarès i el sector més militarista de l’ANC" per tal de relacionar-la "amb activitats terroristes, de banda armada i conspiració" i -per últim- "parar una trampa a la comissaria d’informació dels Mossos" amb "una tercera persona que faci veure que és un enllaç de la intel·ligència estrangera" i la faci parlar sobre accions conjuntes contra l’Estat espanyol perquè un "equip d’intervenció ràpida assalti el lloc i els detingui a tots".



Indica el diari que Puig també tindria altres gravacions a comandaments dels Mossos, eurodiputats catalans o informes sobre gihadisme ja que -des del 2014- s'hauria infiltrat en diversos ambients (entre els membres de seguretat en manifestacions independentistes o a l’organització d’extrema dreta Casal Tramuntana, per exemple) i hauria dut a terme vigilàncies per compte propi. El seu objectiu era aconseguir informació que pogués vendre a partits, a serveis d’intel·ligència o directament a mitjans de comunicació.



Precisament per algunes de les pràctiques que utilitzava en aquestes missions que ell mateix s'adjudicava, el jutjat d’instrucció número 10 de Barcelona l’investigava per diversos delictes, entre ells el de suplantació d'identitat. Segons fonts citades per 'El Español', el PP s'ha volgut desentendre de les acusacions i ha assegurat que les converses entre el cap de seguretat i 'Hebron' "es van fer sense coneixement del partit i de manera particular per part del treballador".