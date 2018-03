Treballadores de RTVE denuncien que la direcció vol vulnerar el seu dret a vaga aquest 8-M

RTVE, amb el Gobierno

En tractar-se d'una cadena pública, RTVE ha d'assegurar uns serveis mínims de cobertura informativa en jornades de vaga que han de pactar-se entre els sindicats, la direcció i el comitè de vaga; però per aquest 8-M aquest acord no ha tingut lloc. Així, segons ha avançat 'Vertele', la direcció ha destinat majoritàriament dones a cobrir els serveis mínims de seccions en les quals treballen normalment més homes com -per exemple- Esports. En aquest sentit, les treballadores han denunciat que l'adjudicació de serveis mínims s'està fent de manera arbitrària i -en alguns casos- s'està penalitzant les dones "amb l'objectiu de boicotejar la vaga".Sobre la manca d'acord que ha propiciat aquest joc brut, una treballadora de RTVE i membre del Comitè de Vaga per CGT, Teresa Rodríguez, ha explicat a 'Vertele' que la principal causa hauria estat la negativa de la direcció d'usar el terme vaga "feminista" per informar sobre el fet que la programació quedava alterada, tal com demanava el Comitè de Vaga de la corporació. Finalment, ha estat el ministeri d'Hisenda qui a través d'una disposició publicada al BOE ha establert els percentatges de treballadors que ha d'haver-hi a cada àrea, però qui decideix qui ha de treballar és la direcció.Rodríguez ha avançat a 'Vertele' que des del Comitè de Vaga es presentarà una denúncia. "Sembla clar que hi ha hagut mala fe i es vulnera el dret de vaga", diu. I és que diverses treballadores han denunciat també que els estan demanant avançar peces per emetre aquest dijous, cosa que no es podria fer segons el mateix Comitè de Vaga.