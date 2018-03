[Vídeo] Espectacular xiulada a Àngel Ros en la inauguració a Lleida de l'obra 'presos polítics'

Molts dels ciutadans que han protestat contra Ros han recordat l'espoli de les obres de Sixena del passat 11 de desembre, facilitat per l'article 155 que el partit de Ros va recolzar. De fet, el català que va comprar l'obra de Sierra -que no ha assistit a l’acte per donar tot el protagonisme a l'obra- ha volgut comprar l'obra i exposar-la a Lleida per aquest motiu. Tatxo Benet, que sí hi ha anat, ha criticat el suport socialista al 155 i ha remarcat l'oportunitat d'exposar a Lleida una obra que "alguns volien silenciar".La exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha publicat un vídeo de la xiulada a Àngel Ros amb el text: "espectacular xiulada a Àngel Ros. La gent crida #LlibertatPresosPolítics i no el deixa parlar"."Presos polítics a l’Espanya contemporània" es podrà veure fins el 22 d’abril al Museu de Lleida, dotat ara d'un nou "prestigi" segons el seu director, Josep Giralt. Més endavant, l'obra s'exposarà també a altres ciutats catalanes.