JxC carrega contra la justícia espanyola: ''Els 70 diputats republicans responen a una dignitat que ells no tenen''

Última actualització Dijous, 8 de març de 2018 09:25 h

Eduard Pujol assegura que qui regula el semàfor "s'ha tornat boig"

3 ( 6 vots ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | Un dels fixatges més destacats de la candidatura de Junts per Catalunya és el de l'exdirector de RAC1, Eduard Pujol, que avui durant l'entrevista a Els Matins de TV3 ha esperonat el món republicà afirmant que l'acord amb ERC ha trobat el "punt just" per fer possible que no es posi en perill la llibertat dels presos polítics i es camini decididament cap a la República que "ha votat el poble".

Eduard Pujol © Els Matins de TV3 Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Eduard Pujol

Pujol, que ha de deixar clar que el moment actual de negociació no és equiparable amb les converses per formar executiu durant el període autonomista, ha carregat durament contra el jutge Llarena. El portaveu equipara el criteri de la justícia espanyola amb la regulació d'un semàfor: "Em diuen si ens saltarem la llei... El problema no és que hi hagi una gent que es vol saltar el semàfor, és qui regula el semàfor que s'ha tornat boig".

Per al portaveu cal insistir en l'excepcionalitat del moment, "perquè no diguem d'aquí a uns anys que el que vam viure va ser terrible i no ho vam defensar amb prou severitat". En aquest sentit, ha assegurat que JxC i ERC han trobat el camí perquè "no torni a passar" que el que decideixi el Parlament no es pugui aplicar.