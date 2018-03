El republicanisme mantè amb fermesa que dilluns investirà Jordi Sànchez

Última actualització Dijous, 8 de març de 2018 10:30 h

El president del Parlament no condicionarà la sessió plenària a la decisió del jutge

9 ( 1 vot ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | Llarena és un jutge especial, així ens ho ha volgut fer saber des que instrueix la causa contra el procés. El canvi de criteri, motiu pel qual se l'acusa de prevaricació, ha restat credibilitat a la gestió de la causa general contra el republicanisme que des de fa 143 nits té a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a la presó.

© Rafa Garrido Comparteix Tweet

URL curta



Amb el ple d'investidura programat per dilluns vinent, i amb el jutge del Suprem intentant allargar el màxim possible la seva decisió sobre la sortida de Jordi Sànchez, els republicans han decidit fer cas omís al ritme judicial i fer un pas ferm per investir el primer president de la Generalitat de l'etapa post Declaració d'Independència.

Roger Torrent, president del Parlament, sosté que "no hi ha cap element pel qual s'hagi de suspendre el ple i de fet, el que no entendríem és que el diputat Jordi Sànchez no es pogués sotmetre amb normalitat democràtica a aquest ple d'investidura que estava previst per dilluns. El diputat Jordi Sànchez té tots els drets com a diputat i es va poder presentar a les eleccions. Llarena, que ha donat un marge de cinc dies a les parts perquè es posicionin, podria pronunciar-se més enllà de dilluns. Una estratègia que contempla l'objectiu final de frenar la votació.

Notícies relacionades