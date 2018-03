Llarena comença a perdre la paciència amb el Gobierno

Última actualització Dijous, 8 de març de 2018 11:30 h

@JoanSole_ | Segons ha pogut saber directe!cat, des de Madrid comença a fer-se visible el malestar del jutge Llarena amb la gestió del Gobierno de la crisi republicana.

L'instructor de la causa per rebel·lió oberta pel Tribunal Suprem, delicte que diferents veus del món jurista consideren que no es va produir perquè en cap moment es van viure episodis de violència, comença a fer visible el seu malestar amb les constants filtracions a la premsa que avancen les decisions de la justícia.

Malgrat els intents del Fiscal General de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, en dir, com ho va fer ahir a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, que no hi ha "presos polítics" i que es gaudeix d'un sistema que estableix la separació de poders, la realitat és que la constat arbitrarietat de Llarena i els titulars que avancen com seguirà el procés posa en dubte, per si encara en queda algun, la independència judicial.

En aquest sentit, a Llarena no només li molestaria aquesta manera d'actuar, sinó que també criticaria el fet que se'l posi a ell com el gran protagonista d'aquesta persecució judicial. Els opinadors consultats pel directe!cat afirmen que no seria estrany que aviat hi hagués decisions que no tindrien el vistiplau de l'executiu de Rajoy.

Amb les veus de diferents juristes de prestigi que consideren que Jordi Sànchez té tot el dret a participar en el debat d'investidura és també un afegit més a la situació de Llarena. Actuar des d'aquesta arbitrarietat pot comportar querelles per prevaricació, una situació que el jutge del Suprem preferiria evitar.

