Arrimadas contra la vaga feminista: ''preferim treballar des de les institucions"

Última actualització Dijous, 8 de març de 2018 12:30 h

La líder de Ciutadans defensa que hi ha "moltes formes per fer visible" les desigualtats

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



@JoanSole_ | Ni tan sols en una causa tan digna i necessària com la lluita per la igualtat entre dones i homes les forces polítiques s'han posat d'acord.

© ACN - Núria Julià Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 8M, Arrimadas

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, no participarà activament en les jornades de vaga feminista convocades per avui. Després de renegar del manifest feminista, que diu no donar suport per tenir proclames "anticapitalistes", avui a Las Mañanas de Cuatro ha asseverat que hi ha "moltes formes per fe visible" la lluita de les dones, però el seu partit ha "preferit" treballar "des de les institucions" perquè, sostè, és on es poden canviar les coses: "Hem augmentat en dues setmanes el permís de paternitat i fem mesures concretes, avui és un dia per fer visibles la desigualtat".

De les quatre grans formacions al Congreso només Unidos Podemos fa una aturada de 24 hores. El PSOE ha decidit acompanyar les jornades amb l'aturada de dues hores, mentre que Ciutadans participarà en la manifestació i els populars rebutgen la jornada d'avui.