''¿Tienes novio?'' La pregunta de Marhuenda a una jove periodista quan li feina una entrevista de feina

Última actualització Dijous, 8 de març de 2018 14:30 h

El director de La Razon critica el 8M i en surt escaldat quan li recorden una entrevista de feina a una jove periodista

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Avui 8 de març les dones han pres el carrer i hi ha una vaga feminista per a conscienciar a la societat de les desigualtats que encara existeixen entre homes i dones. Les xarxes socials, com no podia ser d'una altra manera, s'han omplert de missatges a favor però també de crítiques. Una d'elles l'ha protagonitzat Paco Marhuenda, director del diari ultranacionalista espanyol La Razón,

Hola, Paco: Recuerdas cuando me entrevistaste para trabajar (sin contrato) y me preguntaste si tenía novio para añadir que en La Razón no nos podíamos quedar embarazadas porque “esto no es como TV3”? Eso es discriminación. Hoy #lasperiodistasparamos para que no se repita. Saludos — Noelia Ramírez (@NoeliaRMontes) 8 de març de 2018

Lo hiciste, Paco. Quizá no recuerdas tu cháchara machista y tengas un episodio de amnesia. Pero así fue, entre risas en tu despacho. Hoy #lasperiodistasparamos porque esas bromas/indirectas discriminatorias no tienen cabida ni en el periodismo, ni en ninguna otra esfera social — Noelia Ramírez (@NoeliaRMontes) 8 de març de 2018

Notícies relacionades

Paco Marhuenda, un home que, precisament, no encarnaria la imatge de la defensa del feminisme i les seves reivindicacions, ha criticat la vaga d'avui al seu perfil de Twitter i ho ha fet amb el seu caracterític to burleta i desagradable: "Esta huelga es un poco pija. De muchas mujeres que no han tenido ningún problema serio en su vida. Jamás he visto en una redacción que se discrimine porque seas hombre o mujer".Però, de cop i volta, el tret li ha sortit per la culata i ha rebut un dur missatge d'una jove periodista que ara, pel que explica a la seva descripció, treballa a El País. Noelia Ramos li recorda una entrevista que Marhuenda li va fer per a entrar a treballar a la rediacció del diari: "Hola, Paco: Recuerdas cuando me entrevistaste para trabajar (sin contrato) y me preguntaste si tenía novio para añadir que en La Razón no nos podíamos quedar embarazadas porque “esto no es como TV3”? Eso es discriminación. Hoy #lasperiodistasparamos para que no se repita. Saludos".Poc després, Marhuenda contestava desmentint-ho tot: "Esto no solo es mentira, sino calumnioso. En La Razón han nacido niños desde el minuto 1 del año 1998 y aquí tantas mujeres como hombres".Però quan semblava que tot acabava, Ramos ha insistit: "Lo hiciste, Paco. Quizá no recuerdas tu cháchara machista y tengas un episodio de amnesia. Pero así fue, entre risas en tu despacho. Hoy #lasperiodistasparamos porque esas bromas/indirectas discriminatorias no tienen cabida ni en el periodismo, ni en ninguna otra esfera social".Per l'historial i la proximitat de Marhuenda amb la dreta més casposa espanyola, la majoria de comentaris i respostes que ha rebut la conversa recolzaven la periodista i criticaven l'actitud de Marhuenda. Aquí els tuits: