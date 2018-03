El comitè d'empresa del Metro denuncia Ada Colau per vulnerar el dret a vaga de les treballadores de TMB

Última actualització Dijous, 8 de març de 2018 15:30 h

En un comunicat expliquen les irregularitats en la gestió del 8M

Gerard Sesé @gerardsese | El Comitè d'Empresa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona ha emès un dur comunicat contra els comuns i assenyalant directament Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i Mercedes Vidal, regidora de mobilitat, per possibles vulneracions del dret a vaga de les dones que avui volien participar en els actes reivindicatius del 8 de març.

Al text, critiquen "un cop més la hipocresia i el postureig d'Ada Colalu i Mercedes Vidal". Expliquen que mentre les dues dirigents comuns "es vanaglorien simbòlicament amb actes buits de contingut permeten que la Direcció de metro tregui tots els trens que ha pogut forçant la situació al màxim" al que apunten que "fins i tot donant lloc a situacions d'il·legalitat".

La gestió irregular del dret a vaga per part de TMB hauria estat a fer "trucades des de la gerència per a preguntar a les companyes sobre el possible seguiment" és a dir, es pretenia saber qui secundava la convocatòria i qui no.

El comitè considera que, d'aquesta manera la Direcció de Metro amb l'alcaldessa Ada Colau i la regidora Mercedes Vidal "intenten carregar-se la Vaga Feminista del 8M i deixar desemparades, un cop més, les treballadores del Metro a aquesta data clau".





No has de dir a l'empresa si fas vaga ni si has fet. Forçar a informar és vulnerar el dret a vaga @AdaColau @mvidal80 Prou postureig!! pic.twitter.com/FextvhS4UE — María José Lecha (@MJLecha) 8 de març de 2018

