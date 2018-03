Rebel·lió dels barons del PP contra el Gobierno: ''Tenim un goven d'encefalograma polític pla''

Última actualització Dijous, 8 de març de 2018 16:30 h

Montoro, Zoido, Fátima Bañez, de Vigo i Dastis són els grans assenyalats

@JoanSole_ | Els problemes de Rajoy es multipliquen, amb les enquestes dibuixant un futur de color taronja i la cita electoral autonòmica i municipal del 2019 els barons del Partit Popular ja preparen una rebel·lió contra el president del partit i del Gobierno.

Segons apunten mitjans propers al PP com Voz Populi, les eleccions de l'any vinent preocupen, i molt, a les files populars que veuen dia rere dia com les enquestes cada vegada són millors per als interessos de l'extrema dreta.

Ciutadans, el gran beneficiat d'aquest context polític on la bel·ligerància i el nacionalisme són bandera, és un problema majúscul. Els presidents autonòmics i els alcaldes que el 2019 concorreran a les eleccions detecten que fa falta un Gobierno que "aporti, no que resti", motiu pel qual afirmen, segons el mitjà, que ara mateix hi ha un govern "d'encefalograma pla".

Entre els ministres més criticats, i pels quals es demana un recanvi per no perpetuar la imatge d'esgotament, hi ha el ministre de l'Interior, autor de l'Operación Copérnico contra el referèndum de l'1-O, Juan Ignacio Zoido, ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristobal Montoro, el ministre d'Educació, Cultura i Esport , Méndez de Vigo, el ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso María Dastis i la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Bánez.