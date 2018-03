[Imatges] Núria Marín ordena netejar només les pintades a favor de la llibertat dels presos polítics

Última actualització Dijous, 8 de març de 2018 17:30 h

Altres pintades al mateix carrer que porten mesos no s'han netejat

8 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Escandalós i insultant neteja dels carrers de l'Hospitalet. I no es tracta d'unes tasques de rentar les parets i deixar els carrers immaculats sinó d'una persecució política a certes pintades. Així ho denuncia un usuari de Twitter aportant fotos: unes pinades a favor de la llibertat dels presos polítics han estat esborrades quan al mateix carrer i a parts subjacents, segueixen grafitis bruts i lletjos.

En la misma manzana nos encontramos con varias pintadas que llevan ¿siglos? pic.twitter.com/kmhfpzKIcI — GeekIndignado (@GeekIndignado) 8 de març de 2018

En la misma zona apareció el fin de semana pasado un par de pintadas más. Estas pic.twitter.com/GDbwTyAHHT — GeekIndignado (@GeekIndignado) 8 de març de 2018

72 horas después el equipo de limpieza del ayuntamiento eliminó las pintadas que piden la libertad para un preso político y para un rapero.

Pensáis que el equipo de limpieza aprovechó para eliminar las otras pintadas? pic.twitter.com/IPQ4nqqXrF — GeekIndignado (@GeekIndignado) 8 de març de 2018

NO. Como podéis fijaros, al fondo de ve la pared en la que estaban las pintadas "incívicas".

Para @nuriamarinlh solo la libertad ensucia nuestras paredes. pic.twitter.com/sPc27XfUNY — GeekIndignado (@GeekIndignado) 8 de març de 2018

Neteja sí, però no de carrers, sinó política. Així es podria resumir l'actuació de la brigada municipal de neteja de l'Ajuntament de l'Hospitalet, segons denuncia un usuari a Twitter, @GeekIndignado. En una primera foto ensenya un mateix carrer amb les parets plenes de grafitis. Explica que tot just la setmana passada van aparèixer unes pinatdes a favor de la llibertat d'Oriol Junqueras i del raper Valtonyc condemnat a presó per l'Audiència Nacional per les seves cançons amb lletres de càrrega política.Segons l'usuari, només 72 hores deprés, un equip de neteja de l'Ajuntament de l'Hospitalet en mans dels socialistes i capitanejat per Núria Marín, les pintades van ser esborrades. Però, sorprenentment, els operaris no van aprofitar per a netejar tot el carrer i les altres parets, on segueixen els gratifits antics. Només es van netejar els que denuncien que Espanya no és un Estat de dret amb garanties.Les pintades considerades ofensives que s'han esborrat ràpidament es situen al carrer Digoine, les que veiem que encara continuen estan al carrer Frederic Prats.