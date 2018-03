Li serren 15 arbres perquè lluïen un llacet groc i diu: ''Els seguiré posant, si ens arronsem, malament!''

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

8 de març de 2018, 20.13 h





Aquesta colla de TARATS FRANQUISTES gosen cometre DELICTES com tallar arbres que no son seus, però s'hi juguen que si els enxampem en plena "feina" a la primera hòstia les dents els travessin tot el tracte digestiu i els hi vagin a parar al forat del cul.



Si això passa, que després no plorin com marionetes covardes que són.





És clar que és difícil atrapar-los perquè, covards com són, no tenen pebrots de donar la cara i fer-ho a llum de dia, ho fan subreptíciament, de nit, com ... Llegir més