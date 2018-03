Milers de persones es manifesten arreu dels Països Catalans pel 8-M

Barcelona: La marxa comença al Passeig de Gràcia amb Diagonal i acaba a la plaça Catalunya

Unes 2.500 persones han omplert aquest dijous la plaça de la Cort on s'ha llegit un manifest feminista davant de la façana de l'Ajuntament de Palma. Els carrers que enllacen amb la Plaça de Cort també s'han omplert per la gran afluència de persones que procedien d'altres mobilitzacions, com una convocada pels sindicats CCOO i UGT que ha abarrotat el carrer Colom. La concentració portava per lema 'Si ens parem totes, el món s'atura'.

Milers de persones es manifesten a Barcelona en el marc de la vaga feminista convocada amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Ho fan sota el lema 'ens aturem per canviar-ho tot'. La marxa ha començat al Passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal i el punt final és la plaça Catalunya, on es llegirà un manifest. Les primeres files de la manifestació han estat reservades exclusivament per a dones, tot i que al llarg de la manifestació hi havia dones i homes. La representació d'institucions, polítics i sindicats s'ha relegat a un segon pla, allunyats de la capçalera principal.Els sindicats UGT PV i CCOO PV asseguren que aquest 8 de març està sent "un èxit", ja que és una "jornada històrica" que marcarà "un abans i un després" per avançar en la " igualtat real ". A més, tot i que distribuiran dades del seguiment de la vaga al llarg del dia, estimen una aturada "pràcticament absoluta" en sectors com el transport públic, la funció pública i la gran indústria.