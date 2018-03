Girona prohibeix a l'Exèrcit participar durant tres anys a l'Expojove per vulnerar la normativa

Última actualització Dijous, 8 de març de 2018 20:30 h

El codi ètic estableix que els efectius no poden portar l'uniforme militar però a l'edició de l'any passat el duien

ACN Girona .- Girona prohibeix a l'Exèrcit participar durant tres anys a la fira Expojove per vulnerar la normativa de la fira. El comitè del Patronat de Fira de Girona ha adoptat la decisió al·legant que el codi ètic que regeix l'esdeveniment establia que no s'hi podia anar uniformat.

Un grup de militars a l'estand de l'Expojove de Girona aquest 5 d'abril de 2017

El document es va modificar arran de la darrera edició per la polèmica que va generar la seva presència i es va acordar establir sancions. La seva presència va provocar una forta oposició l'any passat i ja se'ls va obligar a no mostrar elements bèl·lics com armes o imatges de guerra. L'Exèrcit no és l'únic que no podrà participar-hi. Tampoc podrà fer-ho (com a mesura cautelar) una altre entitat que l'any passat va oferir cursos a joves perquè alguns pares van denunciar actituds "sectàries". Fonts de l'Ajuntament han explicat que hi ha una investigació oberta dels Mossos d'Esquadra i que, per això, s'ha decidit que almenys durant aquesta edició no puguin tenir estand. La fira dedicada als joves se celebrarà de l'11 al 14 d'abril.





Hem acordat sancionar les Forces Armades per incompliment de la normativa de @firadegirona durant el saló Expojove, en el qual no van complir amb el codi ètic. La sanció és de tres anys, en els quals no hi podran assistir. pic.twitter.com/MlMXTCVL5n — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) 8 de març de 2018

