El futur negre d'Espanya segons Brussel·les

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

9 de març de 2018, 08.18 h



!! !!☆!! !! . . . !! !! ★ !! !!







La ja LEGENDÀRIA INCOMPETÈNCIA dels hereus del franquisme PP, PSOE i dels "besnets" dels franquisme C's, no pot tenir altre resultat que el de portar l'estat a la més escandalosa de les misèries.





Embolcallats en el seu FANATISME esPPanyolista de pandereta i castanyoles, aquesta colla d'IRRESPONSABLES no escolten ningú ni cap reflexió, per assenyada que sigui.





Ja fa mesos que els hem estat dient que per poder retenir Catalunya uns pocs anys ... Llegir més