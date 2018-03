Vidal posa en qüestió la tasca de Romeva al Govern

Última actualització Divendres, 9 de març de 2018 09:20 h

Afirma que no s'estaven posant fonaments prou sòlids en les relacions internacional

@JoanSole_ | L'exjutge i senador d'ERC, Santi Vidal, ha admès a Els Matins de TV3 que les estructures d'Estat per desplegar la República no anaven a la "velocitat que caldria".

Santi Vidal, moment de l'entrevista a Els Matins de TV3

Vidal, a qui el Consell General del Poder Judicial ha negat el retorn a la carrera judicial, concreta que hi havia "molta gent" treballant "seriosament" perquè quan arribés el moment el poble de Catalunya es constituís com un nou Estat. Però ha matisat, "no s'estaven posant fonaments prou sòlids com en matèria de relacions internacionals". Unes tasques que gestionava la Conselleria d'Afers Exteriors de Raül Romeva, qui fou empresonat durant 32 dies juntament amb Turull, Rull i Mundó.

L'exsenador, però, ha recordat que en un procés d'independència "mai" està tot preparat, com ja va passar als països bàltics, i ha admès que en les seves conferències parlava en un to "col·loquial" sobre la "hipòtesi" que Catalunya culmini el seu procés. Un fet que tindria "conseqüències".

Carrera judicial truncada

Vidal, que fou suspès en la seva condició de jutge per participar en la redacció d'una Constitució catalana, no podrà reprendre de nou la seva carrera judicial després que el Consell General del Poder Judicial hagi negat el retorn. Segons l'exjutge, la justícia de l'Estat determina qui pot exercir si comparteix o no "un principi constitucional sagrat, l'article dos sobre la unitat d'Espanya".