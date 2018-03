Jordi Graupera prepara el salt a l'alcaldia de Barcelona

DEMOCRATES DE CATALUNYA , ELS FARSANTS QUE AMAGUEN LA SEVA IDEOLOGIA CRISTIANOdemocrata com si els fes vergonya reconèixer qui són. ... gent d'Unió Democràtica, que abans llepaven el c.. d'en Duran i Lleida ... gent d'Unió Democràtica, que abans llepaven el c.. d'en Duran i Lleida

La dreta catalana busca tots els SUBTERFUGIS i tots els ENGANYS per atrapar els vots de quatre infeliços ignorants mal documentats.





Què vol dir això de "Demòcrates de Catalunya"? Que els altres partits no són demòcrates?





Caldria fer una llei electoral on aquest noms-ENGANYIFA com "Partit Popular" , "demòcrates de Catalunya", "Ciutadans" o fins i tot "Partit Demòcrata Europeo de Catalunya" FOSSIN PROHIBITS I PENALITZATS els murris que els usessin.



