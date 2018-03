Puigdemont posa el rei al seu lloc

Última actualització Divendres, 9 de març de 2018 10:15 h

Avisa Llarena que estarà prevaricant si no permet la investidura de Sànchez

Alba Garcia | El president legítim, Carles Puigdemont, ha posat el rei al seu lloc per la involucració política del monarca al conflicte català. "Aquest A por ellos monàrquic que va dirigir a una part del país va ser un frau constitucional, va ultrapassar els límits constitucionals", ha sentenciat Puigdemont, que considera que la monarquia va perdre Catalunya. "Dubto que hi torni a ser mai més benvinguda", avisa.

Puigdemont, en una entrevista a El Punt Avui, dona una lliçó a Felip VI perquè assegura que "el nostre deure és assenyalar un dels culpables de la situació, que ha agreujat una confrontació com a única recepta per resoldre el problema". "Va abdicar de ser el rei dels catalans", afirma contundent.

D'altra banda, Puigdemont ha advertit el jutge Llarena que no pot decidir qui és el president de la Generalitat. "Què s'ha cregut el senyor Llarena?", ha reblat el president, que ha avisat el magistrat que si no deixa investir Jordi Sànchez, estarà prevaricant. "Davant d'un prevaricador no podem doblegar-nos. Està violant els drets civils i polítics d'un poble que es va expressar, i de quina manera, el 21-D", ha assenyalat.

Acord entre JxCat i ERC

En ser preguntat per l'acord polític, diu que la proposta que JxCat i Esquerra han enviat a la CUP és un acord sòlid. En aquest sentit, demana a la CUP que no hi posi traves: "tots els actors polítics, sense excepció, també la CUP, faran la feina que els ciutadans ens han encarregat", que ha de ser d'unitat i transversalitat.

Puigdemont es mostra optimista perquè "la política a Catalunya ha donat sempre la millor cara i ha estat acompanyant les decisions de la ciutadania". "Estic absolutament convençut que no serà diferent aquesta vegada que ens hi juguem tant", ha assegurat.

Tanmateix, aposta perquè el nou govern restitueixi els càrrecs de l'anterior, amb Oriol Junqueras de vicepresident, Josep Rull a Territori, i Jordi Turull de conseller de la Presidència i portaveu.



"Marc mental del repressor"

Preguntat per si renunciaria a la seva acta de diputat per facilitar la majoria independentista en el ple de dilluns vinent, ha dit que això significaria "entrar al marc mental del repressor" i "s'hi nega".

En aquest sentit, es mostra convençut que "la CUP tampoc no ho farà ni s'aprofitarà d'això ni acceptarà actuar amb aquesta lògica". "Em sembla aberrant que des del rebuig al 155 ara hem de gestionar la nova legislatura donant per bona tota la política que ha emanat del 155; això no és coherent, com a mínim", ha reblat.

"No seria cap tragèdia que hi hagués eleccions"

Puigdemont no veuria "tràgic" que hi hagués unes noves eleccions, tot i que "no és la prioritat i no ho desitgem ningú". Però ressalta que "si anem a eleccions, serà per l'enorme irresponsabilitat de l'Estat, perquè no ha acceptat els resultats del 21-D".

D'altra banda, assegura que les eleccions municipals i europees de l'any que ve poden servir per reafirmar la voluntat de ser república.



D'altra banda, diu que està decebut amb les institucions europees, "no per la seva posició sobre la demanda d'independència de Catalunya sinó per la seva covardia, la renúncia a defensar la carta de drets fonamentals".

Quin paper es fa des de Brussel·les?

"Aquí hem de fer estratègia de diplomàcia civil: explicació de tot el que Catalunya vol fer, el que té dret a fer com a país. Nosaltres presentarem comptes a l'assemblea de càrrecs electes de la nostra activitat", ha explicat Puigdemont.



En aquest sentit, assenyala que també han de fer de "lobby polític, fomentar el màxim coneixement d'allò que està passant a Catalunya, de la cultura catalana".

