Brussel·les vol ''acorralar'' l'Estat a través dels tribunals internacionals

L'arbitrarietat de la justícia espanyola i del Constitucional no quedarà impune

@JoanSole_ | L'espai lliure de Brussel·les té clar que un dels objectius més clars per aquesta nova legislatura que pot començar dilluns amb la investidura de Jordi Sànchez, si el jutge Llarena ho permet, és el de posar en escac el sistema espanyol.

Toni Comin, durant la seva intervenció a Els Matins

Comin, estat

Toni Comín, el conseller legítim de Salut, ha explicat a Els Matins de TV3 que un el republicanisme ha "d'aconseguir acorralar l'Estat espanyol a través dels tribunals internacionals". El conseller explica que la causa catalana, juntament amb l'arbitrarietat i la repressió de l'Estat, ha de ser jutjada per Bèlgica, Suïssa, els tribunals europeus i les Nacions Unides perquè "el món vegi que s'han trencat totes les regles de l'Estat de dret quan un Suprem prevarica i un Constitucional se salta la Constitució amb l'aplicació abusiva del 155".

Segons el conseller legítim, quan l'opinió pública europea descobreix el cas català "arriba sola" a preguntar-se com pot ser que Europa tingui un estat que és "quasi com Turquia": "Com podem tenir un Estat així si no deixem entrar a la Unió a la Turquia que persegueix rivals polítics?".

Fets per davant de paraules

Comín no s'ha mullat a l'hora valorar la carta que avui han publicat Oriol Junqueras i Marta Rovira on aposten per ampliar la base. Segons el conseller, que va concórrer per ERC a les eleccions del 21 de desembre, és moment de no crear "falsos dilemes" i "fer moltes coses, totes compatibles, i una d'elles és ampliar la base social", però amb "fets concrets per explicar què és la República":

El republicà ha recordat que durant la legislatura anterior es van fer polítiques adreçades a fer entendre que la República és un procés de progrés social, "tenim totes les grues a Tabàrnia", ha comentat en to de broma: "Les gestions de Salut s'estan materialitzant a territoris com l'Hospital de Viladecans, al Joan XXIII de Tarragona, hem omplert Bellvitge, que no tenia quiròfans... No fou deliberat, va ser per fer entendre que la gent que estem gent la República ho fem per garantir els drets socials de tots els catalans".