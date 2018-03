Colau compra el discurs del 155

En aquest sentit, Colau ha rebutjat la investidura de Jordi Sànchez, perquè tot i ser "legal i legítima", no seria "efectiva". I ha recordat que les eleccions del 21-D es van plantejar com un posicionament de blocs que no compartien i que sempre han dit que no investirien president cap candidat de JxCAT o Cs.



Descarta noves eleccions

L'alcaldessa de Barcelona ha assegurat aquest divendres al matí a Catalunya Ràdio que la investidura no està en mans dels comuns. Per això, ha emplaçat els partits independentistes a formar govern perquè la ciutadania els hi ha donat la victòria. Però alerta que per acabar amb el 155 es necessita un govern efectiu que no estigui governat ni des de Brussel·les ni des de la presó.En ser preguntada per la possibilitat d'anar a noves eleccions, Colau, ha alertat Carles Puigdemont que suposaria allargar uns mesos més l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i que això el país "no s'ho pot permetre". "Prou ja", ha reblat i ha insistit en la urgència de formar govern per acabar amb el 155 i treure les persones de la presó.D'altra banda, s'ha referit a l'article conjunt signat per Oriol Junqueras i Marta Rovira on aposten per construir una majoria "més sòlida, més consistent i més transversal per superar una divisió de blocs". Colau ha apuntat que "tant de bo haguessin dit això abans de la DUI" tot recordant que els comuns sempre han defensat la construcció de grans consensos que s'haurien aconseguit amb la celebració d'un referèndum.