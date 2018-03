La Fiscalia censura la investidura de Sànchez pel risc de reiterar delictes que no ha comès

Última actualització Divendres, 9 de març de 2018 12:45 h

S'oposa a la seva llibertat i no deixa que assisteixi al ple d'investidura

@JoanSole_ | Previsible i sense sorpreses, la Fiscalia General de l'Estat també s'oposa al segon candidat per presidir la Generalitat de Catalunya.

El text presentat pels defensors dels interessos de l'Estat defensa que persisteix un risc "majúscul" de reiteració delictiva. Un argument que, de nou, es mou en el mar de les suposicions, ja que els delictes que s'imputen a l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana són els de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.

Tant juristes com figures rellevants com el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, han constatat que aquests delictes no existeixen. Ja que no hi ha rebel·lió davant l'absència de violència -recordem que Sànchez i Cuixart van fer una crida a desconvocar la mobilització del 20 de setembre davant el Departament d'Economia-, no hi ha sedició perquè la Declaració d'Independència fou posterior al seu empresonament, a més de ser de caràcter no oficial -no consta en cap diari oficial de la Generalitat ni el Parlament de Catalunya- i molt menys malversació de fons públics perquè l'ANC és una entitat privada que no gestiona, ni ha gestionat mai, fons públics.