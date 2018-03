Llarena podria incórrer en un delicte de prevaricació en prohibir la sortida de Sànchez

Última actualització Divendres, 9 de març de 2018 14:25 h

Junts per Catalunya va anunciar que presentarà una querella criminal

@JoanSole_, @GerardSese i @a_garciaavila | La fiscalia apunta, el jutge concreta. El text presentat per la Fiscalia General de l'Estat ha tingut el vistiplau de Pablo Llarena que amb la decisió d'avui ha pogut incórrer en un delicte de prevaricació.

Jordi Sànchez amb un clavell roig a la mà durant el parlament a l'acte d'inici de campanya de l'1-O © ACN

La versió de la Fiscalia, que ha comprat el Tribunal Suprem, sostenia que no es podia permetre la sortida de Jordi Sànchez perquè persisteix un risc "majúscul" de reiteració delictiva amb l'acusació d'uns delictes que generen molta controvèrsia en el món judicial, com són els de rebel·lió -sense donar-se cap cas de violència-, sedició -quan la DUI fou simbòlica- i malversació de fons públics -Sànchez no tenia cap càrrec públic-.

JxC promourà una querella criminal per prevaricació

El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va advertir fa tot just 3 dies que el seu grup promourà una querella criminal per prevaricació contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena si no permetia que el candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, acudeixi al ple d'investidura, tal com ha passat.

"Entendríem com un fet gravíssim que traís la voluntat dels ciutadans de Catalunya. Els jutges han de ser jutges. Els jutges han de ser justos i impartir justícia, i no poden decidir qui pot ser president d'un país" va indicar amb fermesa Pujol.

"Què s'ha cregut el senyor Llarena?"

El president legítim, Carles Puigdemont, ja ha advertit avui en una entrevista a El Punt Avui, que el jutge Llarena que no pot decidir qui és el president de la Generalitat. "Què s'ha cregut el senyor Llarena?", ha reblat el president, que ha avisat el magistrat que si no deixa investir Jordi Sànchez, estarà prevaricant. "Davant d'un prevaricador no podem doblegar-nos. Està violant els drets civils i polítics d'un poble que es va expressar, i de quina manera, el 21-D", ha assenyalat.



Debat enterrat sobre el candidat



El fet que el jutge del TS no deixi sortir Jordi Sánchez de la presó preventiva també enterra un altre debat entre les forces independentistes: ja no té sentit plantejar Oriol Junqueras que també és a presó preventiva. Lògicament, si no deixa sortir el candidat de JxCat, tampoc deixarà sortir al república. Ara, doncs, l'opció és tornar a plantejar-se Carles Puigdemont i desobeir o algun parlamentari.

