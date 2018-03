ERC s'enreda amb les declaracions masclistes de Lluís Salvadó

Última actualització Divendres, 9 de març de 2018 16:30 h

La CUP retreu a Rovira una reacció poc contundent

8 ( 2 vots ) Carregant Carregant



M.B| La jornada següent al Dia Internacional de la Dona, el programa 'Espejo Público' d'Antena3 ha fet pública una conversa telefònica en que l’exsecretari d’Hisenda i actual diputat d’ERC al Parlament, Lluís Salvadó, parla sobre qui hauria de liderar la conselleria d’Ensenyament en un to sexista i absolutament reprotxable.













Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6 — Lluís Salvadó (@LlSalvado) 9 de març de 2018

La resposta de les dones d'ERC Veient la polseguera que ha aixecat la notícia, el mateix Salvadó ha fet un tuit amb que ha intentat disculpar-se per una "conversa en absolut apropiada". També ha desmentit que l’interlocutor sigui l’exsecretari general de vicepresidència, Josep Maria Jové (tal com havien dit des d'Espejo Público) i ha posat sobretot el focus en el fet que es tracta d'una trucada amb un amic "filtrada per la policia" i que "res té a veure amb la causa". En aquest sentit, ha anunciat que presentarà una denúncia per "protegir la intimitat de terceres persones".





En una altra piulada, amb tot, Rovira s'ha sumat a la línia de defensa de Salvadó i ha anunciat que estudiaran les "accions legals oportunes davant les filtracions sovintejades d'aquest tipus de converses privades i l’ús polític premeditat que en fa el govern de l’estat per anar en contra d’una opció política concreta".



Al mateix temps, estudiarem les accions legals oportunes davant les filtracions sovintejades d'aquest tipus de converses privades i l’ús polític premeditat que en fa el govern de l’estat per anar en contra d’una opció política concreta. — Marta Rovira Vergés (@martarovira) 9 de març de 2018

Des d'ERC, la primera a reaccionar a la filtració d'Antena3 ha estat la secretària general del partit, Marta Rovira, que ha titllat les paraules de Salvadó d'"inapropiades" i ha assegurat que "no es corresponen a l'ideari" dels republicans. I ha afegit: "Treballem per construir una societat amb igualtat efectiva. ERC aplica el Pla d’Igualtat, ha fet unes llistes electorals cremallera 100%, i ens comprometem a la paritat en el nou govern". L'expresidenta del Parlament i actual diputada d'ERC, Carme Forcadell, ha retuitat aquesta publicació.En una altra piulada, amb tot, Rovira s'ha sumat a la línia de defensa de Salvadó i ha anunciat que estudiaran les "accions legals oportunes davant les filtracions sovintejades d'aquest tipus de converses privades i l’ús polític premeditat que en fa el govern de l’estat per anar en contra d’una opció política concreta".

I no, ni racisme ni masclisme als llocs de poder. Responsabilitats companys, que la República és projecte cohesionador i així no s'eixampla res. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 9 de març de 2018

Inapropiades? Més aviat fastigoses, intolerables, indignants. Què diu, el pla d'igualtat, sobre protocols d'actuació amb companys descaradament masclistes? https://t.co/7e425qQdfo — Bel Olid (@BelOlid) 9 de març de 2018





Això retuitejava ahir el de les tetes grosses. La pràctica d'instrumentalitzar el feminisme per treure'n rèdit polític sense creure-se'n ni una paraula es diu purple washing i no, no cola. https://t.co/43r4vwbKcw — Bel Olid (@BelOlid) 9 de març de 2018

Sabeu amb què rima Salvadó? Exacte! Amb dimissió. Llàstima no haver sabut ahir que té tan poc respecte a les companyes, ho hauríem cantat a la mani. https://t.co/WcBZe6adbz — Bel Olid (@BelOlid) 9 de març de 2018

Més contundent ha estat la resposta de les dones de la CUP, que han criticat amb força les paraules de Salvadó. "Només cervells petits demanen pits grans per ocupar llocs de poder. Lamentable. Una RepúblicaFeminista és necessitat, no desig", ha escrit l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que també ha demanat "responsabilitats" per una República "cohesionadora".Al seu torn, Bel Olid -que va anar a les llistes de la CUP el passat 21D- ha demanat la dimissió de Salvadó i ha lamentat "no haver sabut ahir que té tan poc respecte a les companyes" per haver-ho "cantat" a la manifestació del 8-M. D'altra banda, ha criticat que Rovira no hagi estat més contundent amb el seu company de files: "Inapropiades? Més aviat fastigoses, intolerables, indignants. Què diu, el pla d'igualtat, sobre protocols d'actuació amb companys descaradament masclistes?", ha dit en relació al tuit de Marta Rovira. També ha criticat que Salvadó retuités ahir continguts sobre la vaga feminista per "treure'n rèdit polític".