Quim Forn demana una candidatura transversal independentista just quan Graupera es postula

Última actualització Divendres, 9 de març de 2018 18:00 h

"Hem de ser capaços de configurar una candidatura que aglutini la majoria sobiranista"

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Casualitat o estratègia? En política sempre és difícil encertar aquesta dicotomia que sovint es presenta. Avui, Joaquim Forn, pres polític per la seva participació durant l'1-O com a conseller d'interior a la Generalitat de Catalunya, ha explicat que abandona la carrera cap a l'alcaldia de Barcelona just quan Jordi Graupera ha anunciat una conferència on, segurament, s'hi postularà. Pacte o atzar?

Per les paraules que ha emprat Joaquim Forn en una carta manuscrita escrita des de la presó i publicada a les xarxes socials, podria tenir més relació de la que podria sembla d'entrada amb l'anunci de la campanya de Jordi Graupera.

És molt possible que Graupera vulgui construir una candidatura transversal, sense les sigles de cap partit tot i que de ben segur que els convidarà a participar. La idea que sona és similar a la de construir un 'Junts per Catalunya' a Barcelona. Fins i tot, el nom estaria inspirat en aquesta fórmula d'èxit que va crear el president Carles Puigdemont, ja que la candidatura es diria 'Junts per Barcelona'.

I és que Forn ha aprofitat l'escrit per demanar generositat i intel·ligència als seus companys de partit: "hem de ser capaços de configurar una candidatura que aglutini la majoria sobiranista que hi ha a Barcelona". Tota una aclucada d'ull a Graupera? Forn no es presenta perquè ara ha de centrar tots els seus esforços en sortir de la presó i preparar la seva defensa jurídica però avisa que "això no vol dir" que es desentengui del procés i detalla que segueix de prop i amb molt d'interès l'actualitat municipal.

Graupera, per la seva banda, ha anunciat avui que el 20 de març una conferència sota el nom "Una proposta per a Barcelona".





Avui he fet arribar aquesta carta als associats del @PDeCATBCN que també vull compartir amb tota la gent que em demanava fer un pas. Moltes gràcies pel vostre suport en tot moment! pic.twitter.com/jkXjEX9HIf — Joaquim Forn (@quimforn) 9 de març de 2018

Notícies relacionades