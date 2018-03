Rivera s'atribueix els èxits del 8-M proclamant Ciudadanos ''líders'' del debat transversal feminista

No hi ha cap vot

Aquest matí, Rivera s'ha atrevit fins i tot a proclamar-se líder del moviment, assegurant que a Ciudadanos estan "encantats de liderar aquest discurs i aquest debat programàtic". Tot i no haver-se diferenciat C's en cap moment de les negatives del Gobierno de recolzar la jornada, ell ha aprofitat l'oportunitat per desviar l'atenció a Mariano Rajoy: "Per posar la cirereta a aquesta mobilització, seria molt bo que els pressupostos generals de l'estat portessin més permisos de paternitat i suport a l'educació infantil. Aquesta serà una de les exigències de Ciutadans perquè hi hagi pressupostos", ha dit per carregar contra la resta de partits que -en més o menys mesura- sí van donar suport a la vaga feminista d'ahir. "Si el PSOE o Podemos bloquegen els pressupostos, en definitiva, estaran bloquejant més permisos de paternitat i més ajudes per a l'educació infantil o conciliació", ha afirmat fent gala d'uns valors que en cap cas han demostrat amb fets.

I és que l'únic polític pel qual ha tingut felicitacions Albert Rivera és per Mariano Rajoy, a qui ha lloat per usar també el llacet lila a la roba aquest dijous. Potser perquè -com ell- el líder popular va decidir portar-lo a darrera hora després d'haver rebutjat el PP les mobilitzacions. "Crec que el Govern en algun moment es pot haver equivocat minimitzant el que passa però en tot cas com més siguem millor. És a dir, benvingut, ja sigui a última hora o en qualsevol moment", ha dit Rivera. De les equivocacions de C's, ni una paraula tot i que les declaracions dels dirigents de la formació taronja siguin absolutament contradictòries abans i després dels èxits del 8-M: "crec que el que ahir va demostrar aquesta manifestació és que el moviment feminista no és només una causa d'una ideologia", ha dit Rivera després que el seu partit hagués intentat vincular la manifestació amb la CUP per justificar el seu rebuig a la causa.



Sobre si anirà o no a la manifestació del proper 8 de març, Rivera no s'ha dignat ni tan sols a aclarir-ho. Ha deixat la pregunta de la premsa a l'aire perquè tenia "molta pressa" o -potser- perquè encara no sap si abandonar el barco.