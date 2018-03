El Gobierno torna a trepitjar la sobirania del Parlament per renovar els concerts educatius amb l’Opus

No hi ha cap vot

Amb tot, aquest divendres, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat la resolució signada pel ministre d’Educació, Cultura i Esport, Iñigo Méndez de Vigo, que ha usurpat la conselleria del Govern català emparat per l'article de la Constitució espanyola. Es compleixen així les advertències de l'executiu de Mariano Rajoy, que ja havia avisat que renovaria els concerts amb les escoles privades -que finalitzaven aquest curs 2017-2018- per quatre anys més.La voluntat del Parlament d'acabar amb aquesta mena de concerts va quedar avalada al ple d'aquest 3 de març, amb els vots a favor de JxCat, ERC, PSC, CUP i comuns i en contra de C's i PP. El diputat Ramon Espadaler (PSC-Units per Avançar) es va abstenir. Actualment, a Catalunya existeixen una quinzena d’escoles que segreguen per sexe rebent fons públics de la Generalitat.